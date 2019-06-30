خوف من هيمنتها.. خبير: لهذا السبب تسعى الاحزاب لاقرار قانون الاتحادية

2019/06/30 | 20:26

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سومر نيوز: بغداد..



أكد خبير قانوني، الاحد، أن سعي الكتل السياسية لإقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا يأتي بالتزامن مع ...

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