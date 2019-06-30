2019/06/30 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC دعت كتلة صادقون النيابية، الأحد، اللجان المشرفة على أداء الامتحانات الوزارية في وزارة التربية إلى إعادة النظر بأسئلة اللغة العربية لمرحلة السادس الإعدادي بجميع فروعه( أدبي، تطبيقي، إحيائي)، فيما وصفت الأسئلة بـ”الانتقامية”.وقال عضو الكتلة حسن سالم في تصريح صحفي ، إن “عدم وضع فترة زمنية بين الامتحانات للمراحل المنتهية أمر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص صادقون تطالب باعادة النظر في أسئلة اللغة العربية للسادس الإعدادي المركز الخبري الوطني.

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