2019/06/30 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الأحد، تمديد قرار خفض الانتاج لـ تسعة أشهر، مؤكدا أن موقف العراق ايجابي ويتعامل بواقعية مع تحديات السوق النفطية ويدعم كل التوجهات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب.وقال الغضبان أثناء مغادرته الى فينا لحضور الاجتماع الوزاري العشرين للمنتجين في منظمة (اوبك) والمتحالفين معها، إن “اتجاه الدول المنتجة الرئيسية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط الغضبان يرجح تمديد قرار خفض الانتاج لتسعة أشهر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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