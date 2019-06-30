2019/06/30 | 20:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وجه الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عقيل محمود الخزعلي،الاحد، بدعم وكالة الاستخبارات وتوفير متطلبات عملها والسبل الكفيلة بتأمينها.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية توجه بدعم وكالة الاستخبارات وتوفير متطلبات عملها ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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