الداخلية توجه بدعم وكالة الاستخبارات وتوفير متطلبات عملها

2019/06/30 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عقيل محمود الخزعلي،الاحد، بدعم وكالة الاستخبارات وتوفير متطلبات عملها والسبل الكفيلة بتأمينها.

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