2019/06/30 | 20:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الأحد، عن نزوح عائلات بفعل تكرار استهدافهم في ناحية العبارة، شمال شرق بعقوبة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزوح جديد بفعل تحديات امنية في ديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزوح جديد بفعل تحديات امنية في ديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نزوح جديد بفعل تحديات امنية في ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).