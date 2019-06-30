نزوح جديد بفعل تحديات امنية في ديالى

2019/06/30 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الأحد، عن نزوح عائلات بفعل تكرار استهدافهم في ناحية العبارة، شمال شرق بعقوبة.

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