2019/06/30 | 21:11

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اتصالات للرئيس عون لضبط الوضع في عاليه...



واجتماع للمجلس الاعلى للدفاع غدا

اجرى الرئيس اللبناني ميشيل عون اتصالات لضبط الوضع الامني في منطقة

عاليه ودعا المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع قبل ظهر غد في قصر

بعبدا.واتى الاتصال بعد حدوث إشكال كبير بين عدد من أهالي منطقة قبر شمون -

قضاء عاليه، وأحد المواكب التّابعة لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح

الغريب، تخلّله إطلاق نار كثيف، ما تسبّب في وقوع أربعة جرحى.وتضاربت الرّوايات حول الجهة التي بدأت إطلاق النّار، فقد قال الغريب

في حديث للوكالة الوطنية للإعلام إنّ مسلّحين أطلقوا النار على موكبه

وأنّه كان في الموكب وأصيب ثلاثة من مرافقيه، أحدهم في حالة حرجة.



في

المقابل، وأضاف: "كنّا في طريقنا في منطقة قبرشمون وتفاجأنا بوابل من

الرّصاص".

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