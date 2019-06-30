2019/06/30 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ايران تعكف على ايجاد منظومة جديدة ..



وهذه مهمتها

اكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية الايرانية مجتبى ذو

النور، ان" الامن القومي يعكف على ایجاد منظومة جدیدة داخل تتولى

موضوع الأمن الإقتصادي، معتبراً هذا الموضوع من المواضیع التي تحظی

بأهمّیة کبیرة.وقال النائب ذو النور، ان" اعداء ايران یتواجدون في المنطقة، کما أن

الولایات المتحدة الأمریکیة تقوم بأعمال شریرة ما أدت إلی ایجاد حالة

من التوتّر وعدم الإستقرار.واوضح النائب ذو النور، ان صفقة ترامب أحد الأعمال الشریرة، والذي

أوجده المثلّث المشؤوم، والتي تتكون أضلاعه أمریکا وإسرائیل وبعض

الحکّام الرجعيين في دول المنطقة، مشيراً الى ان صفقة ترامب ستشفل

بالتأکید كونها لاتتلائم مع فطرة المسلمین وتتعارض مع مصالحهم.واضاف، انّ لجنة الأمن القومي تعمل بشكل جدّي من اجل موضوع أمن

المنطقة، وتسعى تشكيل جبهة تبلور مفهوم "أشداء على الكفار" ومن جانب

آخر "رحماء بينهم"، اضافة الى تشریع قوانین وتنفیذ السابقة منها

والمطالبة من الحکومة تقدیم العون لها وإقامة الصلات والعلاقات

البرلمانیة مع الدول الصدیقة والدولية، وذلك من خلال تقديم المساعدات

المتبادلة والعلاقات الإقتصادیة لمواجهة الحظر الإقتصادي الذي فرضه

اعداء الجمهورية الاسلامية.كما اعتبر النائب ذو النور، الحظر الإقتصادي الاخير المفروض من قبل

أمریکا لیس بالأمر الجدید، وقال: انه هو في حقیقة الأمر عبارة عن

ایماءة إعلانیة ودعائیة وإعلامیة في آنٍ واحد، ودليل واضح على عجزهم

امام ايران.واشار الى ان العدوّ قام مؤخّراً بوضع 8 شخصیات من قوات حرس الثورة

الإسلامیة علی قائمة الحظر، قادة ثلاث قوی، القوّة البرّیة والقوّة

البحریة وأخیراً القوّة الجوّیة، إضافة إلی خمسة قادة للقوّة البحریة

التابعة لحرس الثورة الإسلامیة.



واوضح، ان الحرس الثوري قد تعرض للحظر

والاستهداف لعدة مرات وحینما یتمّ وضعه في قائمة الحظر الاقتصادي فهذا

یعني أنّ قادته مشمولون بالحظر أیضاً.

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