عائلة الطفل آلان كردي تندد بفيلم يتناول قصته

2019/06/30 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ندد أفراد من عائلة الطفل السوري آلان كردي الذي استحال رمزا لأزمة اللجوء بعد انتشار صور مؤثرة تظهر جثته على شاطئ تركي قبل أربع سنوات، بفيلم جديد يتناول قصته منددين بتجاهل القائمين على العمل لذوي الطفل.وقالت تيما كردي عمّة الطفل آلان المقيمة قرب فانكوفر غرب كندا لقناة

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