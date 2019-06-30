رابيو يصل معقل يوفنتوس

2019/06/30 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … اقترب أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان، من الانتقال رسميًا لصفوف يوفنتوس، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن رابيو سيخضع للكشف الطبي في تورينو، غدًا الاثنين، استعدادًا لإعلان التعاقد رسميًا، وتقديمه للجماهير.

ونشر الحساب الرسمي ليوفنتوس على “فيسبوك”، صورة لأدريان رابيو في تورينو، بعد وصوله مباشرةً للمدينة الإيطالية.

وفي حالة إتمام صفقة رابيو، سيكون ثاني لاعب في ميركاتو يوفنتوس ينضم بشكل مجاني، بعد آرون رامسي، نجم آرسنال السابق.

وارتبط اسم رابيو بالانتقال لأكثر من نادٍ مؤخرًا، مثل توتنهام ومانشستر يوتايتد، بالإضافة إلى ريال مدريد، إلا أن رغبته حسمت وجهته إلى يوفنتوس.

وكان رابيو قريبًا من الانضمام إلى برشلونة في وقت سابق، إلا أن خلافا ماليا أوقف الصفقة، ليتجه بعدها النادي الكتالوني للتعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج.

وغاب رابيو عن المشاركة مع سان جيرمان، طيلة النصف الثاني من الموسم الماضي، حيث تم استبعاده بسبب رفضه تجديد عقده.

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