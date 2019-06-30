الإعلام الأمني: قوة من عمليات نينوى تقتل إرهابيين إثنين في عملية استباقية قرب الصخيريات

2019/06/30 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، مقتل اثنين من الارهابيين وضبط عجلة كانا يستقلانها خلال عملية امنية في قرية ام هرام .

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