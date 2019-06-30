الشركة العامة للإتصالات والمعلوماتية تبحث تطبيق التخفيضات الأخيرة لأسعار الإنترنت

2019/06/30 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية من موقع ادنى، اليوم الاحد، عددا من القضايا المتعلقة بالمعلوماتية ومنها تطبيق التخفيضات الاخيرة لاسعار حزم الإنترنت.

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