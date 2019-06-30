صدور قرار بمنع ترامب من استخدام اموال من ميزانية البنتاغون

2019/06/30 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أصدر القاضي، هايوود غيليام، قرارا يمنع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من استخدام 2.5 مليار دولار من ميزانية البنتاغون لتمويل أعمال بناء الجدار العازل

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