2019/06/30 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطار معيتيقة الدولي في ليبيا: توقف الملاحة الجوية بالمطار لحين إشعار آخر إثر ضربة جوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/30 | 21:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار معيتيقة الدولي في ليبيا: توقف الملاحة الجوية بالمطار لحين إشعار آخر إثر ضربة جوية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطار معيتيقة الدولي في ليبيا: توقف الملاحة الجوية بالمطار لحين إشعار آخر إثر ضربة جوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).