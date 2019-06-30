التعادل السلبي ينهي لقاء الميناء واربيل بدوري الكرة الممتاز

2019/06/30 | 21:14

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

حقق منتخب العراق بكرة الطائرة تحت سن 23 فوزا ثمينا على نظيره الكويتي في الجولة الثانية بعد الخسارة من السعودية، ضمن التصفيات الآسيوية الجارية في البحرين بمشاركة 7 منتخبات من غرب القارة، والمؤهلة للنهائيات الآسيوية.

الشوط ا

بغداد اليوم

تعرض فريق النجف بكرة القدم اليوم الاحد لخسارة في ملعبه من الحدود صفر - 1،ضمن منافسات الجولة 34 بدوري الكرة الممتاز، في لقاء جرى على ملعب النجف الدولي.

الشوط الاول شهد السرعة والقوة وانتقال الكرة بين الفريقين بهجمات منظمة كانت الافضل

بغداد اليوم/ متابعة

قالت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الأحد، أن هناك لاعبين سوف يجبرون على الرحيل عن صفوف ريال مدريد قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة لفترة معينة.

وذكرت شبكة “ABC” ا

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