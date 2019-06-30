2019/06/30 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بينت وثيقة صادرة من مجلس الوزراء، موافقة الأخير على استثمار الاراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي، وذلك عن طريق احالتها للاستثمار.

وبحسب الوثيقة التي جاء فيها أن "مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها بتاريخ 14 ايار الماضي، الموافقة على استثمار الاراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي، استنادا الى احكام المادة 7 ب، من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل بما يتناسب مع التصاميم المقترحة من الشركة الاميركية المتخصصة، وابرام عقد الاستثمار مع الشركات المستثمرة (شركة دايكو والشركات العراقية المتقدمة) لتأهيل الاراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي وفقا لاحكام قانون الاستثمار".

وزادت الوثيقة: "نقل ملكية الاراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي والمبينة تفاصيلها بموجب الفقرة 3 من كتاب الهيأة الوطنية للاستثمار، كمرحلة اولى الى الهيأة بدون بدل".

وأردفت ان "واستثناء من القرارات كافة التي تعيق تنفيذ هذا المشروع والغاء التخصيصات كافة السابقة عليها ليتسنى للهيأة الوطنية للاستثمار ابرام عقود التصرفات القانونية مع الشركات المستثمرة وتسليمها الاراضي والعقارات المحيطة بالمطار بواقع 4000 دونم الى شركة دايكو القابضة، و12003 دونما الى الشركات الاخرى المستثمرة ليتسنى لها المباشرة في التنفيذ وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة في القانون".

الأمين العام لحزب الحل، النائب محمد الكربولي، كان قد حذر في وقت سابق من اليوم الاحد (30 حزيران، 2019)، من "تحويل اراضي حزام بغداد الى جهات استثمار وهمية فاشلة".

وقال الكربولي، في تغريدة على تويتر: "نحذر بأعلى درجات التحذير، من أن الناس والعشائر لن يسكتوا على تحويل أراضيهم، وبيوتهم المنتشرة في حزام بغداد والمحيط بمطار بغداد، الى جهات استثمار وهمية".

ورجح انها "لمقاصد قد تكون شبيهة بنكبة أهالي جرف الصخر، ومئات مشاريع الاستثمار الوهمية الفاشلة الأخرى"، مضيفا "فكل المشاريع الفاشلة كانت تجري بغطاء قانوني وبوثائق حكومية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يسمح بستثمار الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يسمح بستثمار الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).