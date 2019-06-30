ايضاح توقيف متهم بالجرم المشهود ظهر بانه اقارب مسؤول

2019/06/30 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اوضح المكتب الإعلامي للمفتش العام لوزارة الداخلية حقيقة ما تم اثارته من تصريحات اعلامية في الآونة الأخيرة حول قضية اعتقال أقارب أحد المسؤولين والذي تم ضبطه متلبساً بالجرم المشهود بالابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ.وذكر المكتب في بيان ” وردت لمكتبنا في مطلع العام الجاري 2019 معلومات تفيد بقيام أشخاص يدعون بان لديهم […]

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