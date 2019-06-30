أفنان القاسم - الحمار الإيراني والحمار الأميركاني وما بينهما 11

2019/06/30 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم الحمار الإيراني: الواقع الحقيقي لأفنان هو الواقع الوهمي لنا.الحمار الأميركاني: الواقع الوهمي لنا هو الواقع الحقيقي لأفنان.الحمار الإيراني: وما الفرق؟الحمار الأميركاني: النظرة إلى الأشياء.الحمار الإيراني: الواقع الحقيقي كما يراه أفنان هو الواقع الوهمي كما نراه.الحمار الأميركاني: الواقع الوهمي كما نراه هو الواقع الحقيقي كما يراه أفنان.الحمار الإيراني: يجب إذن أن يكون الواقع ا......

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