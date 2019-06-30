فارحة مجيد عيدان - انتفاضة السودان

2019/06/30 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فارحة_مجيد_عيدان لم أكن اعرف ما الذي يطرق في الطريق…أهي دقات قلوب أم دقٌ على الحديد!أكانت صرخات صادرة من الأعماق!أم ومضات من البريق!مئات تهتف للتحرير…ساجدةً…طالبةً… بأزالة الطغيانومعاملة الناس كعبيد…فلن تخذل إرادة شعبٍحكموه بالنار والحديد…فلتضرم نار الحق في وجوههموتباً لكل وسائل العنف والتهديد…فألى الامام ياثورة شعبٍلنسمع أهازيجكم العالية والزغاريد…ولتحيا انتفاضة......

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