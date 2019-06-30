2019/06/30 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي الموت يخطف من بيننا المناضل الشجاع (هادي شهيد عبس الشمري)لقد صُفعت عندما طرق سمعي رحيل المناضل الشجاع والجريء الأستاذ (هادي شهيد عبس الشمري) وأصبحت أعيش في خضم هذه المشاعر التي امتزجت بين الحزن واللوعة على فقدان هذا المناضل الرائع الذي لا زال في عنفوان النشاط والعمل والنضال من أجل سعادة شعبه ورفاهيته ومستقبله المشرق السعيد كان فقيدنا الغالي (رفيق الدرب الطويل) جار لنا ولد ونشأ وترعرع في بيت ال......

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