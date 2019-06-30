سائرون لـ “الحل العراق”: سنُعلن خلال أيام موقفنا من اللجوء إلى المعارضة

2019/06/30 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق أكد عضو تحالف “#سائرون” سكرتير #الحزب_الشيوعي العراقي #رائد_فهمي، اليوم الأحد، أن «الأيام المقبلة سيدرس التحالف خيار «#المعارضة» قُبيل اللجوء إليه، بعد عمل التقييم الحكومي وما توصل إليه […]

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