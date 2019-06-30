تعادل سلبي بين الميناء واربيل

2019/06/30 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعادل فريق الميناء، اليوم الاحد، امام ضيفه فريق اربيل ، بدون اهداف، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الفيحاء بمدينة البصرة الرياضية، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري العراقي الممتاز.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق اربيل الى 41 نقطة في المركز 11 بجدول الترتيب، في حين ارتفع رصيد فريق الميناء 36 نقطة في المركز 16.

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