الحشد الشعبي يفكك أربع عبوات ناسفة في خانقين

2019/06/30 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن قائد عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الأحد، عن تفكيك أربع عبوات ناسفة بعملية أمنية استباقية في قضاء خانقين.وقال الموسوي في تصريح لموقع “ الحشد الشعبي”، وتابعته /المعلومة/، إن “قيادة عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية نوعية استباقية بمشاركة الالوية 23 و110 و20 وهندسة الميدان للقاطع والطبابة والاستخبارات […]

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