2019/06/30 | 21:27

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عبد المهدي لمستشار الرئيس الكوري: نتطلع لمشاريع استثمار مشتركة بالمجالات كافة

بغداد/...أكد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الأحد، أن العراق يتطلع إلى مشاريع استشمار مشتركة مع كوريا الجنوبية في المجالات كافة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "عبدالمهدي، استقبل مستشار الرئيس الكوري الجنوبي للشؤون الخارجية، هان بيونغ دو، والوفد المرافق له الذي يضم عددا من المسؤولين والرئيسين السابقين للكتلتين البرلمانيتين الحاكمة والمعارضة".

وأعرب عبدالمهدي، عن "شكره للرئيس الكوري وترحيبه بالوفد الحكومي والنيابي الرفيع الذي يزور العراق"، مؤكداً "حرص العراق على تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين والسعي المشترك لتطويرها في ضوء فرص التعاون المتاحة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية".

وشدد، على "أهمية الاستفادة من الخبرات والتجربة الكورية التي حققت نجاحات واضحة وخطوات سليمة في مختلف المجالات ، مشيرا الى تشابه الظروف التي مر بها البلدان"، مبيناً ان "العراق واجه تحديات ومخاطر عديدة".

وأعرب، عن "تطلع الحكومة العراقية الى تنشيط الاقتصاد العراقي واستثمار أمثل للثروات الطبيعية والطاقات البشرية والأيدي العاملة بمشاريع استثمار مشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والصحة وغيرها".

من جهته، نقل مستشار الرئيس الكوري الجنوبي، "تحياته الى رئيس مجلس الوزراء والتعبير عن ارتياحه لإستمرار التعاون وللمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية والرغبة بتطويرها لمافيه مصلحة البلدين".

وقال المستشار الرئاسي الكوري، إن "بلاده تعتز كثيرا بمسيرة العلاقات العراقية الكورية، وقد جئنا الى بغداد لنحتفل معا بمرور ثلاثين عاما على انطلاقها ونعطي دفعة قوية للمستقبل"، مضيفاً ان "كوريا الجنوبية مهتمة بتوسيع العلاقات الثنائية وزيادة التعاون وتلبية احتياجات العراق وتحقيق مساهمة أكبر للشركات الكورية في جهود البناء والإعمار وحضورها في العراق والى العديد من المشاريع القائمة ومنها مشروع بناء مستشفى لأمراض القلب للاطفال بناءً على طلب الحكومة العراقية".انتهى1

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