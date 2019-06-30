2019/06/30 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S-cQPLf7ImU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البياتي: مرور اكثر من 750 طائرة من مختلف وجهات العالم في الاجواء العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البياتي: مرور اكثر من 750 طائرة من مختلف وجهات العالم في الاجواء العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).