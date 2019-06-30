2019/06/30 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن سفير العراق في جمهورية آذربيجان الدكتور فاضل الشويلي إن منظمة اليونسكو التي إفتتحت اعمال مؤتمرها ال 43 في العاصمة الآذرية باكو الأحد ستدرج طلب العراق بإدراج آثار بابل على لائحة التراث العالمي للتصويت خلال المؤتمر الذي تشارك فيه اغلب دول العالم.الشويلي أضاف: إن وفدا رفيعا سيصل الإثنين من بغداد يترأسه وزير الثقافة عبد الأمير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليونسكو تصوت على إدراج حضارة بابل على لائحة التراث العالمي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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