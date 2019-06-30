الدليمي: خلافات سياسية بشأن الجهة المكلفة بالترشيح للتربية

2019/06/30 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت النائب عن تحالف القوى زيتون الدليمي ، اليوم الاحد ، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يبعث بأسم مرشح جديد لوزارة التربية، مشيرة إلى وجود خلاف على الجهة المكلفة بالترشيح من قبل غالبية النواب.

وقالت الدليمي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، إن “رئاسة مجلس النواب لم تتسلم لغاية الان اي كتاب من رئيس الحكومة بمرشح او مرشحة التربية”، مؤكدة ان “جلسة اليوم ستخلو من التصويت على مرشح حقيبة التربية”.

واضافت ان “اخفاق البرلمان بتمرير مرشحات وزارة التربية داخل قبة البرلمان له علاقة بالجهة المكلفة بالترشيح وربما يوجد خلاف معها من قبل غالبية اعضاء المجلس”, مطالبة بـ”تغيير الجهة المكلفة او اناطة رئيس الوزراء حرية الاختيار حصرا لانهاء ازمة مرشح التربية”.

ورفض مجلس النواب منح الثقة لمرشحة وزيرة التربية سفانة الحمداني في جلسته الاخيرة .

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