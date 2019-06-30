عبدالمهدي يدعو الشركات الكورية الى المزيد من الاستثمار في العراق

2019/06/30 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، اليوم الاحد ، على العلاقات الثنائية بين العراق وكوريا الجنوبية ، مشيرا الى تشابه الظروف التي مرت على البلدين .

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان حصلت عليه “الاتجاه برس” ، ان عبد المهدي “استقبل مستشار الرئيس الكوري الجنوبي للشؤون الخارجية هان بيونغ دو، والوفد المرافق له الذي يضم عددا من المسؤولين والرئيسين السابقين للكتلتين البرلمانيتين الحاكمة والمعارضة” .

واضاف البيان ان “عبد المهدي اعرب عن شكره للرئيس الكوري”، مؤكدا “حرص العراق على تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين والسعي المشترك لتطويرها في ضوء فرص التعاون المتاحة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية” .

واكد على “أهمية الاستفادة من الخبرات والتجربة الكورية التي حققت نجاحات واضحة وخطوات سليمة في مختلف المجالات” ، مشيرا الى “تشابه الظروف التي مر بها البلدان ، وان العراق واجه تحديات ومخاطر عديدة ونتطلع الى تنشيط الاقتصاد العراقي واستثمار أمثل للثروات الطبيعية والطاقات البشرية والأيدي العاملة بمشاريع استثمار مشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والصحة وغيرها”.

من جهته نقل مستشار الرئيس الكوري الجنوبي تحياته الى عبد المهدي معبرا عن ارتياحه لإستمرار التعاون وللمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية والرغبة بتطويرها لمافيه مصلحة البلدين” .

وبين بان “بلاده تعتز كثيرا بمسيرة العلاقات العراقية الكورية، وقد جئنا الى بغداد لنحتفل معا بمرور ثلاثين عاما على انطلاقها ونعطي دفعة قوية للمستقبل” .

ولفت الى ان “كوريا الجنوبية مهتمة بتوسيع العلاقات الثنائية وزيادة التعاون وتلبية احتياجات العراق وتحقيق مساهمة أكبر للشركات الكورية في جهود البناء والإعمار” ، مشيرا الى “حضورها في العراق والى العديد من المشاريع القائمة ومنها مشروع بناء مستشفى لأمراض القلب للاطفال بناءً على طلب الحكومة العراقية” .

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