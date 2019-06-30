مكافحة الشغب تنتشر في شوارع البصرة لهذا السبب

2019/06/30 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتشرت ، مساء اليوم الاحد ، قوات مكافحة الشغب في شوارع محافظة البصرة .

وذكر مراسل الاتجاه “قوات مكافحة الشغب تنتشر في شوارع البصرة لمنع خروج المظاهرات”.

واضاف ان “تحركات تجري لتنظيم مظاهرة في محافظة البصرة ” .

يذكر ان البصرة تعاني في فصل الصيف من ارتفاع درجات الحرارة مصحوبا بانقطاع التيار الكهربائي .

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