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مقتل 4 دواعش بضربة جوية في نينوى


مقتل 4 دواعش بضربة جوية في نينوى
2019/06/30 | 21:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- امنية- كلكامش برس؛  قتل 4 عناصر من عصابات داعش الارهابية في ربة جوية.

وذكر بيان لخلية الاعلام الحربي “وفقا لمعلومات دقيقة، مقتل ٤ إرهابيين من عناصر داعش داخل نفق في منطقة “عين الجحش” بضربة جوية لطيران التحالف الدولي بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى”.

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