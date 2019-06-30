مقتل 4 دواعش بضربة جوية في نينوى

2019/06/30 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ قتل 4 عناصر من عصابات داعش الارهابية في ربة جوية.وذكر بيان لخلية الاعلام الحربي “وفقا لمعلومات دقيقة، مقتل ٤ إرهابيين من عناصر داعش داخل نفق في منطقة “عين الجحش” بضربة جوية لطيران التحالف الدولي بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى”.

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