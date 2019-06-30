2019/06/30 | 21:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- امنية- كلكامش برس؛ قتل 4 عناصر من عصابات داعش الارهابية في ربة جوية.
وذكر بيان لخلية الاعلام الحربي “وفقا لمعلومات دقيقة، مقتل ٤ إرهابيين من عناصر داعش داخل نفق في منطقة “عين الجحش” بضربة جوية لطيران التحالف الدولي بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 4 دواعش بضربة جوية في نينوى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر بيان لخلية الاعلام الحربي “وفقا لمعلومات دقيقة، مقتل ٤ إرهابيين من عناصر داعش داخل نفق في منطقة “عين الجحش” بضربة جوية لطيران التحالف الدولي بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 4 دواعش بضربة جوية في نينوى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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