«الدرجات الخاصة» تضع الحكومة في «مأزق»

2019/06/30 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميتدخل حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، في أزمة بسبب عدم إنهاء قضيّة الدرجات الخاصّة، والتي كان يجب على عبد المهدي إنهاءها اليوم وفقاً لفقرة ملزمة بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2019، إلا أن الخلافات السياسيّة أجّلت ذلك.واكدت اللجنة القانونية البرلمانية أن قرار الرئاسات الثلاث بتمديد مدة حسم الدرجات الخاصة الى تشرين الثاني المقبل يتعارض مع قانون الموازنة لعام 2019 ولا بد من اجراء تعديل قانوني او اضافة مادة جديدة خاصة لاستحداث 500 درجة جديدة.وقال عضو اللجنة النائب سليم حمزة إن “قرار الرئاسات الثلاث بمنح مدة اضافية لحسم الدرجات الخاصة حيث تم تحديد نهاية تشرين الثاني المقبل بحاجة الى تخصيص مادة جديدة او تعديل للمادة الواردة في قانون موازنة 2019 ” .واضاف حمزة، ان “قانون الموازنة يلزم البرلمان او اي جهة بعدم اضافة درجات خاصة وتلزم جنبة مالية لا بد من اخذ رأي اللجنة المالية وتجبر البرلمان الى اضافة مادة جديدة او تعديل”، مشيراً الى ان “الحكومة الحالية والسابقة أضافت 500 درجة جديدة للدرجات الخاصة هي تحتاج الى تشريع وتخصيص مالي”.بدوره، عد رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي قرار الرئاسات الثلاث بتمديد مدة حسم الدرجات الخاصة تعميقا للمحاصصة السياسية والحزبية والايغال بتهميش التركمان والاقليات الاخرى.وقال الصالحي إن “العملية السياسية تمر بأسوأ حالاتها وفي تدحرج خطير بسبب اعادة الهيمنة الحزبية في توزيعها للمناصب الوزارية وللدرجات الخاصة، حيث انها اهملت وهمشت بقصد التركمان والاقليات بالمشاركة الفعلية في القرار السياسي والحكومي”.وأضاف أن «قرار الرئاسات الثلاث بتمديد مدة حسم الدرجات الخاصة تعميق للمحاصصة ويفسح المجال أمام الاحزاب المتنفذة في توزيع الدرجات الخاصة بأريحية فيما بينها دون الاكتراث بالتركمان والاقليات الاخرى ووضعها جانبا وهذا لن ولم نرضى او نسكت عنه”.واعتبر الصالحي أن “التركمان يشكلون القومية الثالثة والرئيسية في المجتمع العراقي ويستطعون فعل اي شيء، الا انهم ينتظرون الانصاف الحقيقي لهم”، مطالبا رئيس الجمهورية بـ”ترشيح شخصية تركمانية سياسية حصرا لمنصب النائب الاول لرئيس الجمهورية” .من جانبه، أكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي أن البرلمان سيمضي بتعديل المادة ٥٨ من قانون الموازنة العامة والمتعلقة بالدرجات الخاصة.وقال الزيادي إن “مجلس النواب سيمضي بتعديل المادة ٥٨ من قانون الموازنة العامة والمتعلقة بالدرجات الخاصة”، مبينا أن “الكتل السياسية لم تتوصل لاتفاق نهائي بشان حسم الدرجات الخاصة”.وأضاف أن “بعض الكتل السياسية تطالب تأجيل الدرجات الخاصة حتى نهاية العام الحالي ليتمكن بعض أصحاب الدرجات الخاصة إنهاء متعلقاتهم داخل وزاراتهم”.وبالفعل، أنهى البرلمان أمس الأحد القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون موازنة 2019.ووفقاً لوثيقة حصلت «المستقبل العراقي» على نسخة منه، فإن التعديل الغى المادة 58 من القانون المتعلقة بانهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا الأجهزة الامنية والعسكرية، وقرر تضمين مادة بديلة عنها تمدد فترة الانهاء إلى تاريخ (24 تشرين الاول 2019).على صعيد المعارضة، اكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني فادي الشمري ان الصلاحيات الادارية والمالية لكل من يشغل موقع في الدولة العراقية بالوكالة تتوقف بدءاً من يوم الاثنين.وقال الشمري في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، انه «ابتداءً من (الاثنين) تتوقف الصلاحيات الادارية والمالية لكل من يشغل موقع في الدولة العراقية بالوكالة من بدرجة وزير او وكيل وزير نزولا للدرجات الدنيا التي تحتاج تصويت عليها من مجلس النواب او مجلس الوزراء استنادا للقانون».وأضاف الشمري أنه «ابتداءً من نهاية الدوام الرسمي ليوم 30 حزيران 2019 ولغاية نفاذ تعديل قانون الموازنة لعام 2019، نحذر كل المسؤولين من ارتكاب مخالفات قانونية وادارية ومالية لان ذلك سيضعهم تحت طائلة المحاسبة».

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