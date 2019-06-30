البزوني: رئيس مجلس الوزراء رفع طلب اقليم البصرة الى الامانة العامة للمجلس وسنعمل على متابعته

2019/06/30 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ المستقبل العراقياعلن رئيس مجلس محافظة البصرة الحقوقي صباح حسن البزوني عن تحويل طلب الاقليم من رئاسة مجلس الوزراء الى الامانة العامة للمجلس مشيرا الى ان ألأمل بتشكيل الإقليم موجود رغم الاعتراضات موضحا ،أن الحكومة الاتحادية والمحافظات الوسطى، وكل من لديه نفس مركزي، لاتريد إقامة اقليم البصرة، مبينا الى أن ألأمور القانونية بطلب التحويل تجري وفق السياق القانوني.وأوضح البزوني إن هناك متابعة للخطوات الخاصة بتحويل المحافظة الى أقليم، والبصرة ستحصل على مبتغاها بهذا الشأن في هذه الفترة أو المقبلة، مردفا انه لاننتظر من أحد «يعطف علينا» سيما بعد أن قام مكتب رئيس الوزراء بإرسال طلب المجلس إلى أمانة مجلس الوزراء لغرض النظر به.

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