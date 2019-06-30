قوميو العراق وشبهة الميول الفاشية.. ثلاثينيات القرن العشرين ومطلع أربعينياته اندلع العنف وأعمال الفرهود أثر فرار يونس السبعاوي إلى إيران

2019/06/30 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدكتور بيتر فينترجمة: مصطفى نعمان أحمد

وثمة تَقارير يهودية بأن مجموعات شبابية قامت بتحديد بيوت اليهود قبيل المجزرة.



وكتب حاييم كوهين أن الفتوة ومجموعات شبابية أخرى استمرت في تغذية الشباب العراقي بالكراهية حيال اليهود وفي مطلع عام 1942، أُضيفت ثلاث مجموعات صغيرة إلى القائمة: "كتائب الشباب"، و"الحرس الحديدي"، و" قوات السبعاوي الوطنية"، وجلها تخضع لقيادة يونس السبعاوي.



ويُضيف كوهين أن هذه المجموعات كان لها دور فعال في إحداث الفرهود.



وقد تسلمت أموالاً من فريتز غروباً" الذي قام بتوزيع أموال، وأفلام، وكتب، وكراريس نازية في العاصمة العراقية.



وعلى الأرجح يشير هذا الأمر إلى تقارير حول الأنشطة الألمانية في ثلاثينيات القرن العشرين، لأن الدعم الألماني لرشيد عالي الكيلاني لم يصل إلا في أواخر أيار 1941.



كانت الحكومة العراقية قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع ألمانيا في أيلول 1939، وكان غروبا قد غادر البلاد.



ويلخص كوهين إلى حقيقة أن "جنوداً، وضباطاً، ورجال شرطة، وقاطعي طرق ممن كانوا مشبعين بالكراهية لليهود هم المرتكبون الرئيسيون للمجزرة، في حين أن المدنيين، وعامة الشعب، والجماهير الأمية كانوا يقفون خلف معظم اعمال النهب".



وقد أكد التقرير الرسمي لأحداث الفرهود أن مرتكبي العنف الجسدي كانوا من المتأثرين بالدعاية النازية، "لا سيما الجنود، والضباط، ورجال الشرطة، وأعضاء المجموعات شبه العسكرية"، وقد اندلع العنف أثر فرار السبعاوي إلى إيران ومن ثم تلاشي سيطرته على كتائبه.



ولذا انحدر القتلة من الشرائح القادرة على القراءة وحيازة اجهزة المذياع.



وقد ميزهم كوهين تمييزاً واضحاً عن مَنْ قاموا بأعمال النهب: "الجماهير غير المتعلمة والأمية"، ممن لم يكونوا يبحثون سوى عن منفعة مادية.



وكان من اليسير بمكان على القوات المسلحة إيقافهم برميات قلائل.



وحيث أن عدد المتورطين في الأحداث كان محدوداً، لذا كان عدد الضحايا قليلاً نسبياً، نحو مئة وثمانين.



وفضلاً عن ذلك، كانت بغداد الموقع الوحيد للهجمات العنيفة على اليهود لأنَّ تأثير الدعاية النازية، على حد قول كوهين، كان مقتصراً على العاصمة وقد جذبت المدينة الشباب المثقف والموهوب من مدن أخرى كالموصل، والبصرة، والعمارة لأغراض الدراسة والتوظيف.



وزيادة على ذلك، كان للفلسطينيين والسوريين، والألمان، ممن كانوا فاعلين، وفقاً لكوهين، في الدعاية قواعدهم الخاصة في بغداد.



وقد نسب كوهين العنف أيضاً إلى الانقسام بين الطائفة اليهودية والطوائف الأخرى، التي كان موقفها (أي موقف الطائفة اليهودية - المترجم) أقوى في بغداد عما كان عليه الأمر في المدن الأخرى.



حيث الشعور بالمسؤولية الشخصية تجاه اليُهود يُعد أقوى بين المسلمين، لأنهم كانوا يتعاملون مع اليهود تعاملاً يومياً.



وثمة عنصر تبريري أيضاً في حقيقة أن التقرير الرسمي وضع اللائمة بأكملها في اندلاع العنف على التأثير الأجنبي.



وكان البريطانيون مهيئين لتصديق هذا الاعتقاد انطلاقا من شكوكهم المتجذرة تجذراً عميقاً بوجود تعاطف محتمل مع النازية بين العراقيين.



وقد أثروا الركون إلى هذا الاعتقاد لتفسير حركة رشيد عالي الكيلاني بدلاً من أعطاء وزنٍ أكبر للمشاعر العراقية المعادية للبريطانيين.



ومع ذلك، فأن هذا الأمر لم يفسر الغضب المعادي لليهود بين الشباب.



إذن، ما الذي كان يقف خلف اندلاع العنف إذا كنا لا نؤيد التفسير الأوحد المتمثل بالتأثير النازي؟.



وكما في دول عربية أخرى، كان ثمة امكانية لاندلاع عنف لا يُمكن السيطرة عليه بين الشباب.



وكان العنف ضد اليهود قد تفجر في العراق قبل 1941.



فعلى سبيل المثال، أصبح اليهود ضحايا العنف خلال الحرب العالمية الأولى فعلياً، حين أفضت ظروف الحرب إلى شن هجمات عنيفة على أثرياء يهود.



وطبقاً لموسى الشابندر، شاعت أخبار عن مقتل ستة صيرفيين يهود ورميهم بالنهر، لأنهم كانوا قد أعاقوا حدوث تغيير في سياسة العملة.



وفي تشرين الثاني 1938، حدثت صدامات عنيفة بين المتظاهرين الذين ينحدرون نوعاً ما من خلفيات طلابية، والجيش في بغداد أثر صدور قرار تقسيم فلسطين.



وبعد بداية سلمية، توجه المتظاهرون صوب السوق اليهودية وقاموا بنهبها ثم هاجموا الاحياء السكنية اليهودية.



وقد أوقعت الصدامات مع الجيش أربعة قتلى.



وبتعيين التواريخ الدقيقة للأحداث وفقاً لتسلسلها الزمني، فأن هذا الحدث لم يكن مرتبطاً في الأقل بالدعاية الإذاعية الألمانية، التي لم تتوقف إلا في عام 1939.



وبرغم ذلك، لاحظ إيلي خضوري حدوث زيادة في العنف في الساحة الدولية.



وطبقاً له، فأن لهذا الأمر صلة بتبوؤ هتلر للسلطة في ألمانيا.



ولاحظ أيضاً أن الأقليات، في العراق، هم الضحايا الرئيسيون للقوة، والتعسف، والهجوم الضاري.



وقد أورد للتدليل على ذلك المجزرة الأشورية عام 1933، الذي عدّها الكثيرون بداية العنف العرقي في العراق.



ومع ذلك، فأن القوة الجوية الملكية البريطانية كانت قد قدمت الأنموذج الأول لاستخدام القوة العسكرية حيال انحراف مجموعات معينة في عشرينيات القرن العشرين.



وقد تم اللجوء إلى هذا الإجراء لإجبار العشائر على دفع الضرائب.



وقد طور أناسٌ متنفذون في الجمهور العراقي نغمة عنيفة ضد اليهود في الخطابات العامة، مع أنها لم تكن موجهة إلى يهود العراق على نحوٍ مباشر.



وقد ألقى اللاجئ الفلسطيني أكرم زعيتر محاضرات في نادي المثنى في أيار 1939، أشار فيها إلى ليلة البلور (الكرستل) وعدها مثالاً يحتذي لتأكيد الهوية الوطنية (ملاحظة: ليلة البلور (الكرستل) توافق 9/10 تشرين الثاني 1938 حين قام الشباب النازي بقتل (91) يهودياً واعتقال عدد من اليهود وإرسالهم إلى معسكرات الاحتجاز ـ المترجم).



وقد عقد مقارنة للضرر الكبير الذي تكبده "العالم اليهودي" جراء إقدام يهودي على قتل مسؤول ألماني في السفارة الألمانية في باريس، فضلاً عن إيراده لنماذج عدة تُبين معاملة اليهود للعرب في فلسطين باحتقار ينم عن أنهم كانوا يسعون إلى القضاء عليهم بالجملة.



وكما رأينا، فأن أراءً كهذه لم تجد طريقاً إلى الصحف.



ومع ذلك، فمن الصعوبة بمكان تحديد كم من هذه الآراء التي على شاكلة إزاء زعيتر أثرت في مجموعات شبابية خاصة يُرجح انها اشتركت في احداث الفرهود لعام 1941.



ففي 1938، في الأقل؛ لم يكن زعيتر يميز بين الصهاينة واليهود.



وتحوي مذكرات روفائيل بطي وصفاً تفصيلياً لأحداث نيسان وأيار 1941.



وكتب قائلاً حين اندلعت الحرب في أيار 1941، بدا الوقت مناسباً للشباب الاشتراك في الدفاع عن الحقوق واستقلال الوطن.



وقد أعلنت جمعية الجوال المذكورة آنفاً عن تأسيس "كتائب الجوال" بوصفها تجمعاً للشباب المثقف وغير المثقف ذكوراً وإناثا.



وتمثلت مهمتهم في دعم المقاومة السلبية خلال الحرب، وتوفير الإسعافات الأولية والدعاية، والمساعدة في تعزيز الأمن، ومحاربة التجسس الأجنبي.



وكان ثمة فقدان، على حد قول بطي، في الثقة بمؤسسات الدولة بين قادة الجيل الشاب.



وبالمقابل كانت أدارة الدولة مرتابة بأنشطة الكتائب.



ولم يحصلوا إلا على اعترافٍ شفهي قبل يومين من انهيار حركة رشيد عالي الكيلاني في أواخر أيار 1941 أثر تدخل المفتي أمين الحسيني.



وكان ثمة خلاف بين نصير الكتائب يونس السبعاوي، الذي كان وزيراً للاقتصاد في حكومة الكيلاني، ورئيس الوزراء، الذي ظل غير مكترث ولم يوفر التمويل الحكومي إلا على نحوٍ متردد للغاية.



وقد عارض مدير الشرطة ومتصرف بغداد تشكيل الكتائب، لأنهما كانا يخشيان من انحلال سيطرة الشرطة فيما يخص قمع التجسس، فضلاً عن انحرافات أخرى.



ومع ذلك، فأن تفاعل الجمهور مع كتائب الجوال كان كبيراً ووصلت أعدادهم إلى ستة آلاف عضواً.



وكان الشباب فاعلين في عمليات الاستطلاع المناهض للتجسس وتقديم الدعم للقوات، في حين قامت الفتيات بجمع التبرعات للقوة الجوية فضلاً عن قيامهنَّ بأعمال الدعاية بين النساء.



وذكر بطي أن الأسلحة قد وزعت بين الشباب بعد إعلان السبعاوي للحكم العرفي في بغداد والمناطق المحيطة بها في الأيام الأواخر للحرب ولذا توجب عليهم، على سبيل المثال، المساعدة في الحفاظ على النقل العام.



واستطرد بطي ليذكر أنه التقارير حول تورط الكتائب في الإحداث المرعبة للفرهود انتشرت بعد ذلك بفترة قصيرة.



ولكنه أصر على أن هذه التقارير لم تكن سوى دعاية من مناهضي الكتائب ومن البريطانيين..

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