عبدالمهدي يبحث مع مستشار الرئيس الكوري الجنوبي للشؤون الخارجية تعزيز العلاقات

2019/06/30 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد عبدالمهدي "حرص العراق على تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين والسعي المشترك لتطويرها في ضوء فرص التعاون المتاحة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وأهمية الاستفادة من الخبرات والتجربة الكورية التي حققت نجاحات واضحة وخطوات سليمة في مختلف المجالات".وأشار رئيس الوزراء الى "تشابه الظروف التي مر بها البلدان، وأن العراق واجه تحديات ومخاطر عديدة ونتطلع الى تنشيط الاقتصاد العراقي واستثمار أمثل للثروات الطبيعية والطاقات البشرية والأيدي العاملة بمشاريع استثمار مشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والصحة وغيرها".هذا ونقل مستشار الرئيس الكوري الجنوبي تحياته الى رئيس مجلس الوزراء والتعبير عن ارتياحه لاستمرار التعاون وللمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية والرغبة بتطويرها لما فيه مصلحة البلدين، وقال المستشار الرئاسي الكوري إن "بلاده تعتز كثيرا بمسيرة العلاقات العراقية الكورية، وقد جئنا الى بغداد لنحتفل معا بمرور ثلاثين عاما على انطلاقها ونعطي دفعة قوية للمستقبل".وأضاف، أن "كوريا الجنوبية مهتمة بتوسيع العلاقات الثنائية وزيادة التعاون وتلبية احتياجات العراق وتحقيق مساهمة أكبر للشركات الكورية في جهود البناء والإعمار، مشيرا الى "حضورها في العراق والى العديد من المشاريع القائمة ومنها مشروع بناء مستشفى لأمراض القلب للأطفال بناءً على طلب الحكومة العراقية".

انتهى.ص.هـ.ح.

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