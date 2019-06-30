2019/06/30 | 21:44

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قمة العشرين تقر بتصاعد التوتر عالميا

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قمة العشرين تقر بتصاعد التوتر عالميا

الأحد 30 يونيو 2019 - 21:28

قمة العشرين تقر بتصاعد التوتر عالميا

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