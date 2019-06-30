حضارة غامضة تظهر في العراق بسبب انحسار المياه!

2019/06/30 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف انحسار المياه في خزان سد الموصل شمالي العراق عن قصر ضخم يعود للحضارة الميتانية، وهي حضارة لا يعلم عنها علماء الآثار والتاريخ إلا القليل،

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