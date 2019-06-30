رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين مختلفين في بغداد

2019/06/30 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية عن موقعين مختلفين في العاصمة.

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