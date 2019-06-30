مفتشية الداخلية تصدر توضيحا بشان قضية توقيف متهم بالجرم المشهود ظهر بانه اقارب أحد المسؤولين

2019/06/30 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر المكتب الإعلامي للمفتش العام لوزارة الداخلية توضيحا بشأن حقيقة ما تم اثارته من تصريحات اعلامية في الآونة الأخيرة حول قضية اعتقال أقارب أحد المسؤولين والذي تم ضبطه متلبساً بالجرم المشهود بالابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ.وذكر بيان للمكتب انه وردت لمكتبنا في مطلع العام الجاري 2019 معلومات تفيد بقيام أشخاص يدعون بان لديهم معارف وصلات […]

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