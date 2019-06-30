2019/06/30 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد المباشرة برفع الكتل الكونكريتية عن موقعين مختلفين في بغداد.الامانة بينت انه وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط كلية التراث ضمن شارع النقابات في المنصور والمغلق منذ سنة 2007.الموقع الاخر فتمثل برفع الكتل الكونكريتية من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع كتل كونكريتية عن موقعين مختلفين في بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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