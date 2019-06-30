الإعلام الأمني: مقتل 4 ارهابيين داخل نفق في نينوى

2019/06/30 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، عن مقتل اربعة

“ارهابيين” داخل نفق في نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إنه “وفقاً لمعلومات دقيقة، مقتل ٤ إرهابيين من عناصر داعش داخل نفق في

منطقة “عين الجحش”.

وأضافت أن العملية تمت “بضربة جوية لطيران التحالف

الدولي بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى”.

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