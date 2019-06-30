2019/06/30 | 21:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: مقتل 4 ارهابيين داخل نفق في نينوى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، عن مقتل اربعة
“ارهابيين” داخل نفق في نينوى.
وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة
منه، إنه “وفقاً لمعلومات دقيقة، مقتل ٤ إرهابيين من عناصر داعش داخل نفق في
منطقة “عين الجحش”.
وأضافت أن العملية تمت “بضربة جوية لطيران التحالف
الدولي بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى”.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: مقتل 4 ارهابيين داخل نفق في نينوى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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