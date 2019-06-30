نائب عن الحكمة: مجلس النواب يعتزم استضافة وزير الكهرباء

2019/06/30 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري ،الاحد، ان مجلس النواب يعتزم استضافة وزير الكهرباء لؤي الخطيب ومناقشة الوعود التي قطعتها وزارته بتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية من 16 -20 ساعة في اليوم .

وقال الجابري في تصريح إنه" تم جمع 45 توقيعا من قبل اعضاء البرلمان لاستضافة وزير الكهرباء في جلسات البرلمان المقبلة، لمناقشة اسباب تردي واقع الكهرباء وعدم الوصول الى حلول واقعية وسريعة".

واضاف، ان" تردي واقع الكهرباء ولد ازمة جديدة وهي النقص الكبير في تجهيز المناطق بالمياه نظرا لقلة ساعات التجهيز بالكهرباء والانقطاعات المتكررة".

وكشف الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف الجاري في العراق، عجزا حكوميا هائلا عن توفير الخدمات الأساسية للسكان ومن بينها الاساسية وهي الكهرباء.

وسجلت بعض محافظات جنوب البلاد بدء احتجاجات شعبية ضد تجدد أزمة الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي قاربت الـ50 درجة مئوية

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