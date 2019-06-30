2019/06/30 | 21:47

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إعادة ٤٠٠ طناً من الجديد إلى إيران بعد فشلها في الفحص المختبري

كلمة -

بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، يوم الاحد، عن إعادة إرسالية

400 طناً من الحديد إلى الجانب الإيراني بسبب فشلها بالفحص

المختبري.

وذكرت الهيأة في بيان، انه تم "إعادة إرسالية 400 طناً من حديد

التسليح إلى الجانب الإيراني غير مستوفاة للشروط بمنفذ

الشلامجة الحدودي".

واضافت ان "إعادة الارسالية جاءت بعد فشلها في الفحص المختبري

واختلاف المستورد".

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