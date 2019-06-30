2019/06/30 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تقرير أميركي جديد من عودة أكثر خطورة لتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أنه يحضر لاستعادة أراض في سوريا والعراق، وبشكل أسرع....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. تقرير يحذر: داعش يستعد للعودة بـ"قوة مضاعفة" ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. تقرير يحذر: داعش يستعد للعودة بـ"قوة مضاعفة" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).