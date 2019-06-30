عبد المهدي يستقبل مستشار الرئيس الكوري الجنوبي

2019/06/30 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأحد،

في بغداد مستشار الرئيس الكوري الجنوبي.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان مقتضب، تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، إن الأخير “استقبل مستشار الرئيس الكوري

الجنوبي للشؤون الخارجية”.

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