2019/06/30 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_بلالوفي ظفر الحراك الشعبي الذي اندلع يوم 22 شباط/فبراير عام 2019 بجولة سياسية أخرى هامة.وبحلول الموعد النهائي المحدد في 25 أيار/مايو، لم يتمكن أي من مرشحي الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 تموز/يوليو، وعددهم 77، من جمع عدد التوقيعات اللازمة للمصادقة على ترشيحه.وكان ثلاثة زعماء أحزاب صغيرة قد انسحبوا من السباق.إن استمرار الضغط الشعبي، والموقف المعارض لقضاة عديدين، ورفض أكثر من 400 رئيس من رؤس......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسين بلالوفي - الجزائر: نحو نقطة اللاعودة؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حسين بلالوفي - الجزائر: نحو نقطة اللاعودة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).