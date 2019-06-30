المجلس العسكرى بالسودان: قناصة مجهولين أطلقوا النار على خمسة مدنيين

2019/06/30 | 21:56

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نائب رئيس المجلس العسكري فى السودان

30/06/2019

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قال نائب رئيس المجلس العسكري فى السودان، إن قناصة مجهولين أطلقوا النار على ما يصل إلى ستة مدنيين وثلاثة من قوات الدعم السريع فى الخرطوم.

قال عضو كبير فى المجلس العسكرى الحاكم بالسودان إن قناصة مجهولين أطلقوا النار على خمسة مدنيين على الأقل وثلاثة من قوات الدعم السريع اليوم الأحد خلال مشاركة عشرات الآلاف من الناس فى مسيرة بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

ولم يوضح الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى ما إذا كان أى شخص قد توفي، ولم يقدم معلومات بشأن المسلحين أو انتماءاتهم خلال كلمة مقتضبة على التلفزيون الرسمي.

وقال دقلو وهو قائد قوات الدعم السريع “الآن فى قناصين بيضربوا الناس.



ضربوا ثلاثة من قوات الدعم السريع وخمسة أو ستة من المواطنين.



الآن إحنا (نحن) الآن انزعجنا وعايزين (نريد) نلحق الموقف”.

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