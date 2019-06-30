دراسة : الطماطم قادرة على حماية القلب والوقاية من السكتة الدماغية

2019/06/30 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، دراسة أكدت فيها، أن الطماطم بجميع أشكالها، قادرة على حماية القلب، والوقاية من السكتة الدماغية، ،وأيضا حماية العين، فسواء كانت شرائح طازجة، في السلطة، أو فى الساندويتش، أو مطبوخة في مكرونة لذيذة، أو فى اللازانيا، فهي عنصر أساسي مهم في العديد من منازلنا.

لكن تناول الطماطم الحمراء الرائعة ليس مجرد متعة، بل يوفر أيضًا مجموعة كاملة من الفوائد الصحية غير المتوقعة.

وقالت الصحيفة، أنه على الرغم من صغر حجمها ، فإن الطماطم (البندورة) تحتوي على فيتامينات هامة، فهي تحتوي على البوتاسيوم المرتبط بانخفاض معدلات الإصابة بالسكتة الدماغية، و أمراض القلب، وفيتامين K، وهو ضرورية لتجلط الدم، وشفاء الجروح، والكاروتينات في الطماطم التي تعطي الثمرة لونها الأحمر، ضرورية أيضًا للحفاظ على أجسادنا في حالة صحية جيدة.

وأكدت الصحيفة، إن الطماطم مهمة لصحة العين، ويمكن أن تحمي من مشاكل، مثل الضمور المرتبط بالعمر، وقد تساعدنا أيضًا في الحماية من سرطان الجلد.

وأوضح أخصائي التغذية ريك هاي، أن الليكوبين الموجود بالطماطم يحتوى على مضادات الأكسدة القوية، التي تساعد بشكل خاص في أمراض القلب والأوعية الدموية، مع وظيفة المناعة العامة كذلك، فهو مهم أيضًا لصحة البروستاتا،كما أنها تساعد في صحة العظام، وتقليل ضغط الدم.

كيف يمكن الطماطم مساعدة قلوبنا؟

بدأ الاهتمام بمعرفة ما إذا كان بإمكان الطماطم أن تساعد قلوبنا عندما أدرك الباحثون عددًا قليلا من الأشخاص في البلدان التي تتغذى عادة على نظام غذائي على النمط المتوسطي، يعتمد على الكثير من الخضروات، والفواكه، والفاصوليا، تعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل السكتات الدماغية، والنوبات القلبية.

بدأ العلماء يبحثون عن السبب، خاصةً ما إذا كانت الثمرة الحمراء الصغيرة الطماطم المصنفة فاكهة، كانت مسئولة عن ذلك، فعلى الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من الأبحاث التي يتعين القيام بها، إلا أن الدراسات التي أجريت حتى الآن تشير إلى أن الطماطم (البندورة) قد تكون بالفعل قادرة على مساعدة قلوبنا.

وجدت إحدى الدراسات، أن الأشخاص الذين يشربون عصير الطماطم، قد شهدوا انخفاضًا في نسبة الكولسترول الضار “LDL”، الذي يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، أو سكتات دماغية.

وأثبتت الدراسات الأخرى ، أن الطماطم تقلل من ضغط دمك في أقل من 8 أسابيع، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مرة أخرى، كما ثبت أن الثمرة تقلل بعض أنواع الالتهابات في الجسم، وخاصة في الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

يرتبط الالتهاب، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

قال الخبير الصحي ريك، مؤلف كتاب خطة الأغذية المضادة للشيخوخة واللياقة البدنية، “يمكن أن تساعد الطماطم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وعدم تراكم الكولسترول في الشرايين.

فهل يمكن أن تساعد “حبوب الطماطم”؟

بالطبع، ليس من السهل دائمًا تناول الطماطم بانتظام للتأكد من الحصول على فوائدها، لذلك، يمكن أن تساعد الملحق اليومي من حبوب الطماطم..

قرر العلماء في جامعة كامبريدج اكتشاف ذلك، لقد أعطوا 72 شخصًا، نصفهم مصاب بأمراض القلب والأوعية الدموية، ونصفهم بدون، إما مكملاً يحتوي على “اللايكوبين” والنصف الآخر على علاج وهمي، لتحديد ما إذا كان المكملات الغذائية قد نجحت، قام الباحثون بقياس تدفق الدم، لأن ذلك يمكن أن يتنبأ بمخاطر القلب، والأوعية الدموية، حيث أن الأوعية الدموية الضيقة يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية، أوسكتة دماغية.

في نهاية الدراسة التي استمرت شهرين، وجدوا أن حبة الطماطم حسنت من تدفق الدم بشكل كبير في مرضى أمراض القلب، في حين أن الدواء الوهمي لم يؤدى إلى حدوث ذلك.

وقال كبير الباحثين الدكتور جوزيف شيريان، “لقد أظهرنا بوضوح تام أن” اللايكوبين” الموجود فى الطماطم، يحسن وظيفة الأوعية الدموية في مرضى القلب، والأوعية الدموية،كما يعزز الحاجة إلى اتباع نظام غذائي صحي في الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

وأضافت الصحيفة، إن “حبوب الطماطم” اليومية ليست بديلاً عن العلاجات الأخرى، ولكنها قد توفر فوائد إضافية عند تناولها مع أدوية أخرى، ولكن يرجى استشارة طبيبك قبل تناول أي مكملات جديدة.

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