تحت مطرقة طهران.. بغداد والمنامة والقدس

2019/06/30 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مَنْ يتحدّث عن طردِ إسرائيل من الأراضي الفِلسطينيّة؛ عليه أن ينظّف العراق من الاحتلالِ الإيرانيِّ الأشد خطورةً والنافذ بجزئيات المنظومة الحاكمة الرسميّة والخفية في العراق، إلا أن (فاقد الشيء لا […]

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