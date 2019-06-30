النقل تعتزم افتتاح بوابات مطار بغداد لتسهيل دخول المسافرين

2019/06/30 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تعتزم وزارة النقل فتح بوابات مطار بغداد امام المسافرين من اجل تسهيل وصولهم الى الصالة الرئيسية من دون اي زحام.وذكرت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “وزير النقل عبد الله لعيبي، بحث مع اللجنة المعنية بدراسة تسهيل اجراءات دخول مطار بغداد الدولي برئاسة السكرتير العسكري لدولة رئيس الوزراء الفريق محمد البياتي في […]

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