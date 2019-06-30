2019/06/30 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، الاحد، على تصريح بعض اعضاء مجلس النواب والذي تضمن وجود خروقات وهدر للمال العام في شركة تسويق النفط (سومو) بخصوص عقود شركتي كار وقيوان، مؤكدة انها هي التي تسوق النفط والغاز الى خارج البلاد.وقالت الشركة في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “لا يوجد اي التزامات بخصوص عقدي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سومو ترد بشان عقود شركتي كار وقيوان وتؤكد:نحن نسوق النفط الخام والغاز وكالة صدى الاعلام للانباء.

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