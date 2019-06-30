وزارة النقل : الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مطار بغداد الدولي لتسهيل دخول المسافرين الى صالة المطار بشكل مباشر

2019/06/30 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي، ان الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مطار بغداد الدولي لتسهيل دخول المسافرين الى صالة المطار بشكل مباشر.وذكر بيان للوزارة ان لعيبي استقبل اليوم الاحد اللجنة المعنية بدراسة تسهيل اجراءات دخول مطار بغداد الدولي برئاسة السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الفريق محمد البياتي وعقد اجتماعا مشتركا في ديوان وزارة النقل .[…]

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